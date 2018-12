Neuss: Tier-Tweet auf Twitter: Dieses flauschige Fellknäuel sucht ein neues Zuhause

Neuss Zwei Ohren und ein weißes Fellknäuel - viel mehr sieht man von Zwergkaninchen Flausch nicht. Das war nicht immer so: Seine Besitzer hatten ihn völlig ausgehungert beim Tierschutzverein Neuss abgegeben.

Weitz-Schneider tat, was eine Tierschützerin eben tut und nahm das Tierchen in ihre Obhut. „Er lebt seitdem in einem Gehege mit drei Meerschweinchen und einem anderen Kaninchen und hat sich richtig gut erholt.“ Das sieht man vor allem an seinem flauschigen weißen Fell. Das wächst inzwischen so fluffig in die Länge, dass es sogar seine Augen überwuchert. „Da ist auf jeden Fall ein Angora-Anteil mit drin, denn die Haare sind ganz fein und weich“, sagt Weitz-Schneider. Einmal in der Woche kürzt sie das Fell um die Augen des Kaninchens und entfernt verfilzte Stellen. Flausch braucht deshalb außerdem ein überdachtes Zuhause. „Denn das Angorafell würde Regen einfach aufsaugen und das Tier in einen nassen Ball verwandeln.“ Für Flausch könnte das zu einer Blasen- oder sogar Lungenentzündung führen.