Bei dem Thema Großfamilien denken viele an chaotische Zustände, wie sie in so mancher Trash-TV-Show präsentiert werden. Dass es aber auch anders gehen kann, zeigt Familie Jordan aus Neuss. Dazu gehören neben Vater Walter (50) und Mutter Barbara (39) sieben Kinder: Tobias, Julia-Sophie, Josephine, Johanna, Jonas, Antonia und Louisa, die vor neun Monaten in die Familie geboren wurde – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Barbara Jordan hat ihre Tochter im Wohnzimmer im Kreise ihre Familie zur Welt gebracht, ohne die Begleitung einer Hebamme, dafür im Beisein eines Kamera-Teams. Denn Familie Jordan zeigt bereits zum zweiten Mal im Rahmen der Serie „Full House – Familie XXL“ wie das Leben in einer Großfamilie sein kann.