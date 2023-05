Neusser Reaktionen auf Türkeiwahl Türkische Regierung punktet in Neusser Partnerstädten

Die türkische Generalkonsulin musste am Montag kurzfristig ihre Teilnahme am interreligiösen Dialog in Kloster Langwaden absagen. „Sie hat Dringenderes zu tun“, sagt Waltraud Beyen aus Norf, die diesen Dialog vor mehr als 20 Jahren initiierte. Denn das Generalkonsulat muss für die Türken in der Region die Stichwahl vorbereiten, die in zwei Wochen darüber entscheidet, wer Präsident in der Türkei wird.