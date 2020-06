Trendsport-Förderung in Neuss : TSV Norf will „e-Sports“ etablieren

e-Sports gibt es in Norf bislang nur am Gymnasium. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Norf Zusätzlich zum digitalen Vorstoß an der Spielkonsole stellt der Verein auch einen Work-Out-Park fertig – nur noch die Tüv-Abnahme fehlt. Stolz ist man beim TSV zudem darauf, dass Kooperationen ausgebaut werden können.

Der TSV Norf möchte e-Sports, also Sport an Spielkonsolen, am liebsten als eigenständige Sportabteilung im Verein verankern. Die Hoffnung, die Anschubfinanzierung zum Teil über einen städtischen Zuschuss zu sichern, erfüllt sich jedoch nicht. Die Stadt fördert zwar zukunftsweisende und gemeinwohlorientierte Projekte im Sport, das Vorhaben des TSV zählt sie nicht dazu. Begründung: „e-Sports“ sei keine anerkannte Sportart. Der TSV zog seinen Zuschussantrag zurück, startet das Vorhaben aber trotzdem – vorerst als Pilotprojekt.

„Man kann sich Trends nicht entgegenstellen, sondern muss sie aufnehmen und integrieren“, sagte der Vorsitzende Hermann-Josef Baaken im Anschluss an die Mitgliederversammlung, die am Montagabend als Videokonferenz abgehalten wurde. Zumal sich oft zeigt, dass Trends am Ende sogar olympische Disziplin werden. „Dirt-Bike“, das der TSV auf einem Gelände an der Eichenallee anbietet, ist so ein Fall, Parcours ein anderer. Deshalb werde man nicht warten, sagt Baaken.