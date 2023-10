TSV Norf wird 100 Großes Fest zur Eröffnung der „VR Bank Arena“

An dem Projekt der Arena, die auch bei Regen und Kälte Sport im Freien möglich macht, arbeitet der TSV um seinen Vorsitzenden Hermann-Josef Baaken schon seit Jahren. 2020 wurde die Pläne erstmals öffentlich vorgestellt, aber erst Anfang Juni war Baubeginn auf dem Gelände des von-Waldthausen-Stadions. Dazwischen musste nicht zuletzt die Finanzierung dieser Investition geklärt werden, die auf 750.000 Euro veranschlagt ist. Seinen Eigenanteil will der TSV in zehn Jahren erwirtschaftet haben.