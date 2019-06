Literarischer Sommer in Neuss : Lyriker lesen „Minnegesang“ von Zeitgenossen

Jan Wagner bekam 2017 den Büchner-Preis. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Tristan Marquardt und Jan Wagner eröffnen im Clemens-Sels-Museum den Literarischen Sommer der Stadtbibliothek.

Jan Wagner war schon mal da, Tristan Marquardt kommt zum ersten Mal. Die beiden Lyriker eröffnen den Literarischen Sommer, aber zumindest für Marquardt in einem Rahmen, den er irgendwie kennt, aber so noch nie gesehen hat. Die Ausstellung „Erzählen in Bildern – Leopold Bode und Edward von Steinle“ im Clemens-Sels-Museum ist eine Übernahme aus München, wurde jedoch für Neuss verändert. Schon in München hatte Marquardt in der Ausstellung gelesen, aber damals ohne Jan Wagner. Ihr gemeinsam herausgegebenes Buch „Unmögliche Liebe“ war damals noch nicht auf dem Markt.

Tristan Marquardt wurde 1987 geboren. Foto: Katja Zimmermann

Aber nach der Veranstaltung saßen die beiden Lyriker zum ersten Mal richtig zusammen („wir kannten uns zwar, hatten uns aber noch nie getroffen“, sagt Marquardt) und haben gemeinsam ihr Erstaunen darüber festgestellt, dass das literarische Erbe aus dem Mittelalter unter ihren Zeitgenossen kaum eine Rolle spielte. „Im Gegensatz etwa zu Großbritannien“, sagt Marquardt und ergänzt: „Bei uns gab es nur wenige Ausnahmen, etwa Thomas Kling oder Peter Rühmkorf.“ Es sei ein günstiger Moment gewesen, meint der 1987 geborene Lyriker, denn viele seiner Kollegen seien auch Übersetzer.

Der promovierte Mediavist (Mittelalterforscher) kennt sich zwar mit mittelalterlichen Texten gut aus und weiß auch, dass es gerade für den akademischen Raum viele Übersetzungen gibt, aber nur wenige für den literarischen. Warum also Minnegesänge nicht in einer neuen Sprache von Zeitgenossen bearbeiten lassen, so dass der Mensch als solcher sie versteht? „So mancher kennt Walther von der Vogelweide“, sagt er, „aber sonst?“ Also hat er Minnegesänge ausgesucht, diese an Kollegen geschickt mit der Bitte, sie nach eigenem Gutdünken zu bearbeiten. „Gerade diese Vielfalt macht das Buch aus“, sagt er überzeugt. 140 Texte kamen zusammen, von 70 Lyrikern, und gerade deren unterschiedliche Zugänge hätten ein drittes Porträt des mittelalterlichen Minnegesangs ergeben.

Wobei Marquardt viel Vorarbeit geleistet hat. „Ich habe die Handschriften der mittelalterlichen Texte komplett transkribiert“, erzählt er, „und natürlich auch die Interlinearübersetzungen aus dem Mittelhochdeutschen gemacht.“

Tristan Marquardt findet zudem, dass der Zeitpunkt für das Buch glücklich gewählt ist. „Lyrik ist im Aufwind“, sagte er. Und wie ist er dazu gekommen, Gedichte zu schreiben? „Ich habe in der Schule ein bisschen was gemacht“, meint er, „und dann vor rund zehn Jahren festgestellt, dass es viele gibt, die wie ich schon zu Schulzeiten Gedichte geschrieben haben.“ Er sei nach Berlin gezogen, habe dort einen Kreis von Lyrikern kennengelernt, und mit Anfang 20 erkannt, „welch großartige Arbeit die Vorgeneration in der Lyrik geleistet hat“. Anfang der 2000er Jahre habe sich eine Vielzahl von Independent-Verlagen gegründet, die zeitgenössische Lyrik herausgebracht haben. Namen wie Kling, Marcel Beyer oder Oswald Egger kommen denn auch aus seinem Mund wie die von Freunden.