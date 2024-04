Von Boho-Style bis Selbstversorgung: So machen es sich die Neusser in ihren Gärten gemütlich

Den Frühling nutzen viele, um ihren Garten neu zu gestalten. Die Möglichkeiten sind nahezu unendlich, doch auch in diesem Jahr zeichnen sich wieder unterschiedlichste Trends ab. Marvin Peukert, Teamleiter im Obi Baumarkt in Neuss stellt fest: „Die Leute haben Bock, mehr mit den eigenen Händen zu machen.“ Mit dem Sortiment in diesem Jahr möchte man die Neusser befähigen und motivieren, eigenständig im Garten zu bauen und zu kreieren. Gerade Hochbeete seien zurzeit sehr gefragt, so Peukert. Aufgrund von enormen Preissteigerungen im Obst- und Gemüsesektor seien die Neusser gewillt, sich mehr mit Selbstversorgung zu befassen. Peukert weist jedoch darauf hin, dass beim Anpflanzen von Obst und Gemüse auf die passenden Erden geachtet werden müsse und keine herkömmliche Blumenerde verwendet werden sollte. „Blumenerde hat nicht genügend Nährstoffe“, erklärt er. Gleiches gelte für exotische Pflanzen, die an mediterrane Luft gewöhnten Gewächse „sind nicht für unsere Verhältnisse gemacht“. Daher benötige es auch dort passende Erden und Dünger.