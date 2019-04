Kita Pusteblume in Neuss : Traumberuf Erzieher

Starkes Erzieher-Trio in der Kita „Pusteblume" (v.l.): Angela Darius, Lothar Haumann und Christina Greeven.

Neuss Durch die steigende Kinder-Zahl sind Erzieher in Neuss besonders gefragt. Wie sieht ihr Alltag aus? Mit welcher Motivation gehen sie an die Arbeit? Ein Besuch in der Kita „Pusteblume" an der Rheydter Straße.

Im Kindergarten Pusteblume an der Rheydter Straße ist jeden Tag etwas los. Gerade an schönen Tagen klebt auch mal ein Schild mit der Aufschrift „Bitte durch den Garten“ an der Tür. Dort toben und tollen die Kinder oder backen „Matschkuchen“, unter den wachsamen Augen der Erzieherinnen – und des Erziehers.

Lothar Haumann ist im Team der „Hahn im Korb“, seit 38 Jahren ist er Erzieher und konnte in dieser Zeit schon einige Beschäftigungsfelder kennenlernen. Erzieher sind nämlich nicht nur in Kindertagesstätten zu finden. Haumann war auch schon in einem Erziehungsheim für Jugendliche und in einem Behindertenheim für Erwachsene beschäftigt, er war auch eine Zeit lang selbstständig und hat mit autistischen Schülern gearbeitet.

Info Ausbildung dauert drei bis vier Jahre Wo Zum Beispiel am Erzbischöflichen Berufskolleg Marienberg. Dauer Drei bis vier Jahre. Voraussetzung Fachoberschulreife und zweijährige einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung oder zweijähriger, berufsqualifizierender Schulabschluss Abschluss Staatlich anerkannter Erzieher.

Seit 2016 ist er nun in der Tagesstätte an der Rheydter Straße aktiv. Das Besondere: In den vier kleinen Gruppen von 16 Mädchen und Jungen gibt es fünf behinderte Kinder. Bei der Arbeit mit ihnen fühlt er sich jung, sagt er. Und auch wenn es mal stressig und laut sei, wäre es das wert: „Schließlich bekomme ich soviel zurück.“ Für den Beruf hat er sich aus persönlichen Gründen entschieden. Er hatte „nicht so eine tolle Kindheit“ und entwickelte den Wunsch, Kindern zu helfen, eine bessere zu haben. Er möchte, dass die Kinder lernen, mit sich selbst und ihrer Umwelt – das heißt ihrer Familie, ihrem Umfeld und sozialen Kontakten – klar zu kommen. Zudem möchte er Respekt vermitteln. Nicht nur vor ihm, sondern auch vor den Kollegen und den Kindern.

Auch Kollegin Angela Darius ist schon lange dabei. Seit 1999 arbeitet sie als Kinderpflegerin, schon von klein auf wollte sie „auf jeden Fall was mit Kindern machen“. Dabei ist es ihr wichtig, die Kinder auf die Schule und ihr Leben vorzubereiten, ihnen Wärme und Herzlichkeit mitzugeben und ihnen gegenseitige Rücksicht auf unterschiedliche Bedürfnisse zu vermitteln. Dass es in einer Gruppe mit 16 spielenden Kindern auch mal laut wird, macht ihr nichts aus. Sie hat selber immer eine große Familie gehabt und Zuhause war „Remmi Demmi“, erinnert sie sich: „Es war quasi wie ein großer Kindergarten.“ Die Freude an ihrem Beruf hat in den vergangenen 20 Jahren nicht nachgelassen, im Gegenteil, sie fühlt sich in der Pusteblume „total richtig mit der Inklusionsarbeit“. Die Freude an ihrer Arbeit hat sie an die nächste Generation weitergegeben, denn auch ihr Sohn möchte sich später in dieselbe Richtung orientieren.