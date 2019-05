Urlaub in Neuss : Tourist-Info verliert an die Buchungsportale

Neuss Die Übernachtungszahlen in Neuss sinken. Ein Grund ist die schwindende Hotel-Zahl. Privatbetten werden oft online gebucht.

Landesweit verzeichnet die Tourismusbranche seit neun Jahren steigende Übernachtungszahlen, in Neuss sanken sie 2018 zum zweiten Mal in Folge. Ein Grund dafür ist nach Angaben von Jürgen Sturm, dass die Zahl der geöffneten Beherbergungsbetriebe von 26 im Jahr 2012 auf 18 gefallen ist – und damit auch die Bettenzahl: 2928 waren es nach Angaben von IT.NRW, der statistischen Landesbehörde, zum Stichtag 31. Dezember.

Unter den Betrieben, die nicht mehr vermieten, nennt Sturm an erster Stelle das ehemalige Commundo-Tagungshotel mit 300 Betten an der Humboldtstraße. Dieses Haus hat der Polizei Platz gemacht, die in der 1970 als Pädagogische Hochschule gebauten Liegenschaft ihr neues Bildungszentrum eröffnet hat. Dort wird zwar auch übernachtet, doch findet das in keiner Touristik-Bilanz seinen Niederschlag – auch wenn die 220 Betten zu 100 Prozent ausgelastet werden. Vorübergehend vom Markt ist auch das Hansa-Hotel, das, wie Sturm darstellt, gerade umgebaut wird. Auch im Kolossos in Gnadental sind derzeit keine Buchungen möglich.