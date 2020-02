Tourismus-Statistik : Neuss legt bei Übernachtungszahlen zu

Hereinspaziert: In Neusser Hotels gab es 2019 deutlich mehr Übernachtungen als ein Jahr zuvor. Foto: Pixabay

Neuss Bei Geschäftsreisenden und Übernachtungsgästen steht Neuss offenbar hoch im Kurs. Das geht aus der aktuellen Tourismus-Statistik hervor, die beim Amt für Wirtschaftsförderung vorliegt und auf Daten des statistischen Landesamtes IT.NRW basiert.

Demnach ist die Zahl der Übernachtungen in den Neusser Hotels – erfasst sind Betriebe mit mindestens zehn Gästebetten – im Vergleich zu 2018 um 10,5 Prozent gestiegen. Insgesamt übernachteten im vergangenen Jahr 442.647 Menschen in den in der Statistik erfassten Betrieben. Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing, betont, dass es sich um sehr gute Zahlen handele. Wenn man den Zeitraum bis einschließlich 2013 heranziehe, handele es sich gar um einen Rekord.