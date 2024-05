Mehr Tourismus im Rhein-Kreis Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Gastgewerbe

Es sei dringend notwendig, mehr in den Nachwuchs zu investieren, so Hempel. Denn die Abbrecherquote bei Ausbildungen im Hotel- und Gaststättengewerbe in Nordrhein-Westfalen liege deutlich über dem Durchschnitt anderer Branchen. „Die Gründe dafür, die Ausbildung an den Nagel zu hängen, sind ganz unterschiedlich: Die Azubis begreifen schnell, dass sie noch arbeiten müssen, wenn andere längst frei haben. Dazu kommt, dass das Klima zum Beispiel in den Küchen oft rau ist“, sagt Claudia Hempel.