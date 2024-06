Ärzte suchen nach Erklärungen Rhein-Kreis verzeichnet besonders viele Totgeburten

Es ist ein trauriger Spitzenplatz, den der Rhein-Kreis Neuss zuletzt belegt hat: Das Statistische Landesamt (IT.NRW) verzeichnete im Jahr 2023 in dieser Region mit 6,9 Fällen je 1000 Geburten eine der höchsten Zahlen an Totgeburten in ganz Nordrhein-Westfalen. Das sind insgesamt 25 sogenannte „Sternenkinder“, die im vergangenen Jahr im Rhein-Kreis Neuss entbunden wurden. Lediglich in Remscheid wurden mehr Totgeburten verzeichnet (7,3). Doch geben diese Zahlen Anlass zur Beunruhigung? Wie reagieren die Krankenhäuser in Neuss auf das Ergebnis?