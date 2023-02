Rollstuhlfahrer trieb im Erftmühlengraben Geländer-Forderung nach tödlichem Unfall

Es war ein Vorfall, der an Tragik kaum zu überbieten war – nun werden die ersten Forderungen nach baulichen Maßnahmen laut. Nachdem Einsatzkräfte am Veilchendienstag eine leblose Person geborgen hatten, die im Erftmühlengraben (auf Höhe der Zolltorstraße) trieb, regt Heribert Adamsky vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Neuss eine bessere Absicherung der Unfallstelle an und nahm deshalb Kontakt mit unserer Redaktion auf.