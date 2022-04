Toter Obdachloser in Neuss : Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Toter Obdachloser in Neuss

Der Mann wurde in seinem provisorischen Nachtlager gefunden. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Polizei hat am Donnerstag einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, den Obdachlosen (31) getötet zu haben, der vor einer Woche aufgefunden wurde.

Im Fall um den tot aufgefundenen Obdachlosen (31) in Neuss gibt es einen Verdächtigen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte nach umfangreichen Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ein Mann vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit Kräften einer Einsatzhundertschaft die Umgebung des Tatortes nach Beweisen abgesucht, hatte intensive Befragungen der Anwohner durchgeführt und war letztlich durch einen Hinweis aus der Bevölkerung auf die Spur eines 20-jährigen Tatverdächtigen gestoßen. Bei einem gezielten Einsatz am Donnerstag nahmen Polizeikräfte den Mann an seiner Wohnanschrift fest.