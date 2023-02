Toter Obdachloser Marco in Neuss Tötungsermittlungen stehen vor dem Abschluss

Es ist ein Fall, der bundesweit für Erschütterung sorgte – nun sind die Ermittlungen so gut wie abgeschlossen. Am 22. April vergangenen Jahres fand ein Passant die Leiche von Marco, der sein Nachtlager im Bereich der Brücke „Verschiebebahnhof“ nahe der Karl-Arnold- und Wingender Straße aufgeschlagen hatte.Kostenpflichtiger Inhalt Der 31-Jährige starb durch zwei Stichverletzungen in den Oberkörper.