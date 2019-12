Konzert in Neuss : Gefühlvoller Liederabend im „Lukas“

Neuss Tomas Kildisius und Ani Ter-Martirosyan in der Kapelle des Lukaskrankenhauses.

Der litauische Bass-Bariton Tomas Kildisius wurde am Flügel begleitet von der in Armenien geborenen Konzertpianistin Ani Ter-Martirosyan. Beide sind noch Studenten an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Tomas Kildisius hat bereits bedeutende Solopartien etwa beim Theater Krefeld-Mönchengladbach übernommen, Ter-Martirosyan korrepetiert in Liedbegleitung. Ihrer Leidenschaft für die Kammermusik lebt sie als Pianistin in dem in Rom beheimateten Trio Meredi“ aus.