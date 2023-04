Kritik vom ADFC nach tödlichem Unfall Warum die Stadt Neuss keinen Zaun an der Unfallstelle aufstellen will

Der tragische Unfall, bei dem ein 80 Jahre alter Rollstuhlfahrer im Erftmühlengraben ertrank, ist zweieinhalb Monate her – doch der Ruf nach Konsequenzen ist noch nicht verhallt. Die vor wenigen Tagen erfolgte Erklärung der Stadt, es werde keine Notwendigkeit gesehen, den Unfallbereich einzuzäunen, möchte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) nicht akzeptieren. Der Vorsitzende Heribert Adamsky ist den betroffenen Bereich noch einmal abgegangen, um sich erneut von der Gefahr zu überzeugen, die aus seiner Sicht von der „sehr steilen“ Uferstelle ausgeht. In diesem Zusammenhang erinnert Adamsky auch an einen Vorfall aus Jahr 2014. Damals stürzte eine 56-Jährige mit einem Auto ins Hafenbecken. Trotz Reanimierung starb sie zwei Tage später. Wenige Wochen später ließ die Stadt einen massiven Zaun als Absturzsicherung anbringen. Aus Sicht des ADFC sind die Vorfälle aus 2014 und 2023, so unterschiedlich sie auf den ersten Blick erscheinen mögen, miteinander vergleichbar. „Beide Male stürzte ein Mensch in seinem Fahrzeug über eine ungesicherte Böschung und kam infolgedessen zu Tode. Indem die Stadt damals schnell und mit viel Aufwand reagierte, kam sie ihrer Verkehrssicherungspflicht nach. Es bleibt unverständlich, wieso sie sich im aktuellen Fall nicht in der gleichen Pflicht sieht“, so Adamsky. Die Stadt begründet ihre Entscheidung, auf eine Einzäunung zu verzichten, unter anderem damit, dass es allgemeines Ziel sei, „die Gewässer für die Bevölkerung erlebbar zu machen“. Dem würde eine Abzäunung oder ähnliches entgegenstehen. Der 80-Jährige war am 21. Februar tot aus dem Erftmühlengraben geborgen worden. Später stellte sich heraus: Der Rollstuhlfahrer ist einem Unfall zum Opfer gefallen. Wie die Polizei Ende März mitteilte, bestätigte die Obduktion des Leichnams den Ausschluss eines möglichen Fremdverschuldens. Besonders tragisch: Der Mann, so wurde bei der Obduktion deutlich, ist ertrunken. Zunächst war auch ein internistischer Notfall nicht ausgeschlossen worden.