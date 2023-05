Haltestelle „Neuss am Kaiser“ Obduktionsergebnis nach tödlichem S-Bahn-Unfall liegt vor

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art an der Haltestelle „Neuss am Kaiser“. Bereits Ende 2018 war ein 24 Jahre alter Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden und erlag zwei Wochen später seinen schweren Verletzungen. Der Viersener war am frühen Morgen, gegen 5 Uhr, zu nah an eine fahrende Straßenbahn herangetreten. Daraufhin wurde er von der Bahn erfasst. Die Feuerwehr musste den 24-Jährigen anschließend unter der Straßenbahn befreien.