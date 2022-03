Verdächtiger Tod in Neuss : Leblose Frau in Neuss aufgefunden

Leblose Frau in Neuss aufgefunden

Verdächtiger Tod in Neuss

Die Polzei untersucht ein mögliches Tötungsdelikt in Neuss. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Neuss In Neuss wird eine 48-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Jetzt prüft eine Mordkommission aus Düsseldorf ein mögliches Gewaltverbrechen.

Am Sonntag, 13. März, gegen 10:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis vom Tod einer 48-jährigen Frau, die von Verwandten in einer Wohnung an der Weckhovener Straße leblos aufgefunden worden war. Eine alarmierte Ärztin stellte den Tod, aber auch Verletzungen fest, die eine Fremdverursachung und damit den Verdacht eines möglichen Tötungsdeliktes aufkommen ließen. Die Polizei wurde hinzugezogen, sicherte den mutmaßlichen Tatort sowie vorhandene Spuren und richtete unverzüglich eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ein. Derzeit gehen die Ermittler von einem möglichen Beziehungsdelikt aus.