Jüngste Tochter von Konrad Adenauer : Libet Werhahn-Adenauer ist im Alter von 90 Jahren gestorben

Neuss Nach kurzer Krankheit ist Libet Werhahn-Adenauer, die jüngste Tochter des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, gestorben. Sie wurde 90 Jahre alt.

Die auf den Vornamen Elisabeth getaufte, aber als Libet bekannte Neusserin hatte ab 1949, nach dem Tod ihrer Mutter, die junge Bundesrepublik als First Lady an der Seite ihres Vaters vertreten. Vor kurzem ist ihr Buch „Konrad Adenauer: Erinnerungen an meinen Vater“ erschienen.

Elisabeth „Libet“ Werhahn-Adenauer wurde am 17. Mai 1928 in Köln geboren und wuchs in Rhöndorf auf. 1950 heiratete sie den Neusser Industriellen Hermann Josef Werhahn und lebte seither in Neuss. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Libet Werhahn-Adenauer engagierte sich für die CDU und gehörte von 1979 bis 1989 dem Rat der Stadt Neuss an.