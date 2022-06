Amtsgericht Neuss : Titelmissbrauch - Gericht verurteilt AfD-Politiker zu Geldstrafe

Neuss Professor ist und bleibt in Deutschland der populärste akademische Titel. Nur habilitiert sollte man haben, wenn man sich so nennen möchte. Der Europaabgeordnete Gunnar Beck (AfD) hat das nicht, wie er vor dem Amtsgericht Neuss zugeben musste. Das hat nun Folgen.

Der AfD-Europaabgeordnete Gunnar Beck ist wegen Titelmissbrauchs zu 9200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte sich in Deutschland als Professor vorgestellt. Das Amtsgericht Neuss sprach den 57-Jährigen am Dienstag schuldig. Es handele sich um „einen klassischen Fall des Titelmissbrauchs“, befand die Richterin. „Der akademische Titel ist geschützt“, sagte sie zur Erklärung.

Beck hatte zuvor eingeräumt, bei einem Auftritt vor einer AfD-Vertreterversammlung in Magdeburg 2018 gesagt zu haben: „Ich bin Professor und Fachanwalt für EU-Recht in London.“ Er habe damit aber nicht behaupten wollen, dass er einen Professorentitel besitze, argumentierte Beck vor Gericht. Vielmehr habe er seine Tätigkeit als Hochschullehrer beschreiben wollen, denn mit seinen englischen Titeln „Reader“ und „Barrister at law“ habe die Öffentlichkeit in Deutschland nichts anfangen können. „Selbstverständlich bin ich nicht habilitiert“, sagte Beck.