Tipps zum Wochenende in Neuss : Kultur für Kurzentschlossene

Das RLT verspricht für Samstag „Schöne Bescherungen“ mit Carl-Ludwig Weinknecht (Harvey), Antonia Schirmeister (Belinda) und Ulrich Rechenbach (Bernhard). Foto: Marco Piecuch

Neuss Der November ist längst nicht so trüb, wie es den ersten Anschein hat. Zumindest nicht, wenn es um Kultur im engen und im weiteren Sinne geht. Wir haben einige Tipps zusammengestellt, für die es auch noch Karten gibt.

Rheinisches Landestheater Gleich neun Mitglieder ihres Ensembles hat die neue RLT-Intendantin Caroline Stolz auf der Bühne versammelt, um die Komödie „Schöne Bescherungen“ von Alan Ayckbourn aufzuführen. Nach dem „Streichholzschachteltheater“ ist es die zweite Inszenierung der neuen Chefin. Die Komödie erzählt von einem grotesken Weihnachtsfest im Haus von Neville und seiner Frau Belinda. Da kommt zusammen, was sich irgendwie Familie nennt. „Die Erwartungen liegen hoch, die Nerven blank und die Katastrophe nimmt ihren Lauf“, heißt es in der Vorankündigung. Premiere ist am Samstag, 16. November, 20 Uhr. Karten gibt es unter 02131 269933.

Theater am Schlachthof Die „Rathauskantine“, das Kabarettformat des Theaters am Schlachthof (TaS) mit starkem lokalen Bezug, kommt zum ersten Mal in dieser Saison auf die Bühne, insgesamt aber ist es das 24. Mal. Die Premiere am Freitagabend ist zwar schon ausverkauft, Karten gibt es aber noch für die Vorstellung am Samstag. Simone Strack (Stefanie Otten), mittlerweile aufgestiegen zur „linken“ Hand des Neusser Bürgermeisters, Archivar Alfred Sülheim (Jens Spörckmann, der auch die Texte schreibt) und die Neue, Kantinen-Pächterin Katharina Schnackertz (Beate Heinze), stellen ihr Menü „Heimat-Scholle im Immobilienhai-Mantel oder Der menschliche Makler“ vor. Dabei geht es vor allem um die Bauaktivitäten in Neuss. Regie führt wie immer Markus Andrae, außerdem kommt ein Überraschungsgast, der von Vorstellung zu Vorstellung wechselt, dazu. Karten für die Vorstellungen gibt es unter 02131 277499.

Info Faurés „Requiem“ im Quirinusmünster St. Quirin Zum November passt das Konzert, das Joachim Neugart am Sonntag um 18.30 Uhr im Münster leitet. Gabriel Faurés „Requiem“ steht auf dem Programm, das der Münsterchor, das Neusser Kammerorchester und die Solisten Lioba Mollenhauer (Sopran) und Sebastian Klein (Bariton) gestalten. Fauré hat sein Requiem mehrfach umgearbeitet und mit neuen Instrumentalbegleitungen versehen. Der 1845 geborene Komponist hatte das Werk ohne besonderen Anlass komponiert, wollte aber bewusst eine andere Sicht auf Tod und Sterben zum Ausdruck bringen als die damals übliche Schreckensvision. Sein Requiem sei so sanftmütig wie er selbst, sagte er 1900. Er sah den Tod nicht als ein schmerzliches Erlebnis, sondern als eine willkommene Befreiung.