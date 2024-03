Neusser Saatgutbibliothek und Tipps vom Gärtnermeister So wird der Garten fit für den Frühling

Info

Ausflug Wer lebt in unseren Gärten? Und was blüht dort? Familien mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren können am Samstag, 6. April, 11 Uhr, mit der Stadtbibliothek auf Expedition gehen. Gemeinsam entdecken sie die nützlichen Insekten, die in heimischen Gärten leben, lernen „Microgreens“ kennen, testen das Wissen über Samen und stellen Nützliches für Balkon und Garten her. Alle Familien sind eingeladen, aktiv mitzumachen und ihren eigenen grünen Daumen zu entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung in der Stadtbibliothek erforderlich.

Selbstversorgung In der Volkshochschule gibt die Kräuterexpertin Veronika Neumann einen Online-Kurs, der Tipps für das komplette Gartenjahr, von Januar bis November bietet. Mehr Infos unter: 02131 904151.