Café Galerie Küppers in Neuss : Leicht, lecker, vegan – nicht nur zur Mittagszeit

Seit acht Jahren führt Kim Mügge (43) im Neusser Café Küppers Regie. Foto: Ludger Baten

Neuss Mit bunter Kreide werden die Tagesgerichte auf die Tafel geschrieben: Orangensuppe mit roten Linsen, vegan – 5,20 Euro. So ein Angebot verrät: Dieses Lokal ist nicht auf Schnellverzehr aus der Convenience-Küche eingerichtet. „Ich habe ein kleines Café gesucht, das gemütlich ist, in dem sich die Gäste noch unterhalten oder Zeitung lesen“, sagt Kim Mügge (43), „und ich habe das Küppers gefunden.“

Im Schatten der Neusser Quirinuskirche, vis-à-vis der Sakristei, sei sie glücklich geworden. „Eigentlich wollte ich nicht mehr so viel arbeiten“, sagt die Inhaberin, aber die (Stamm-)Kunden haben sie überredet, dass sie auf einen Ruhetag verzichtet und sieben Tage in der Woche (10 bis 18 Uhr) geöffenet hat: „Mein gutes Team macht es möglich.“

Markenzeichen des gastlichen Hauses ist Entschleunigung. So kommen vor allem Besucher, die dem hektischen Alltagstreiben eine Pause abringen. Dabei hilft, dass es im „Küppers“ kein freies WLAN gibt. Ganz bewusst. „Zeit für sich, Zeit für die Menschen am Tisch haben“, diese Atmosphäre will die Gastgeberin schaffen.

Zu diesem Konzept passen die wechselnden Gerichte, die – von Mügge kreiert – dem Fleisch nur eine Nebenrolle gestatten. „Vegan ist lecker“, sagt die Chefin, die aber niemanden missionieren will. So empfiehlt sie „Ratatouille mit Kartoffelgratin“ für 8,90 Euro ebenso wie „Nudelauflauf mit Schweinefilet, Spinat und kleinem Salat“ für 9,90 Euro. Der Klassiker im „Küppers“ sind aber die Frühlingsrollen mit Dip und Salat (5,20 Euro), die Kim Mügge nach einem Rezept ihrer Mutter zubereitet – vegan oder mit Hackfleisch. Unübersehbar sind die asiatischen Einflüsse, aber auch bayrische Leckereien wie Krautwickel gibt’s ab und zu. „Ich habe lange in Süddeutschland gelebt“, sagt Mügge, „aber immer komme ich ohne Geschmacksverstärker aus.“

Kim Mügge, die später in Bayern mit einem Deutschen verheiratet war und deutsche Staatsbürgerin ist, floh als Boatpeople in den 1970er Jahren aus Vietnam. Da war sie drei Jahre alt. Die Familie kam, um zu bleiben. Das Café Küppers entdeckte sie später auf einer Immobilien-Plattform; heute wohnt sie in Neuss. Die kleinen Ausstellungen, die Hauseigentümer Rudolf Küppers bei der Gründung ins Konzept schrieb, setzt Mügge fort. Aktuell zeigt Michael Jäger Fotos aus aller Welt, die die Arbeit des Neusser Vereins „Kleine Hilfsaktion“ visualisieren. Ludger Baten