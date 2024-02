Tierschutz in Neuss Tiere leiden immer mehr unter Extremwetter

In einigen Fällen können aber auch Spaziergänger Wildtieren helfen. So erklärt die Notpfote in einem Facebook-Beitrag, wie Eichhörnchen-Babys geholfen werden kann, die samt Nest aus dem Baum gefallen sind. Denn gerade zu dieser Jahreszeit passiere es schnell, dass ihre Nester von starken Winden aus den Bäumen heraus auf den Boden herunter geweht werden. Entdeckt man einen solchen Kobel, solle man, so ist es im Beitrag erklärt, nachsehen, ob sich ein Jungtier darin befindet. Ist dies der Fall, wird empfohlen, das Baby zu nehmen und es in den Händen zu wärmen. Zum Wärmen der Babys eignen sich besonders gut Einweghandschuhe sowie Plastik- oder Wärmflaschen, welche mit ein wenig handwarmem Wasser befüllt werden sollten. „Sie dürfen bloß nicht auskühlen“, sagt Carina Fischbock, Stationsleitung der Eichhörnchen bei der Notpfote.