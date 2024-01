Finanzielle Sorgen in Neuss Der Tiertafel gehen die Spenden aus

Es sind Momente, die den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tiertafel Neuss ans Herz gehen: In den vergangenen drei Monaten sah sich der Verein, der sozial schwache Tierbesitzer unterstützt, gezwungen, einen Aufnahmestopp zu verhängen. „Wir mussten Menschen, die uns um Hilfe bitten, bei der Futterausgabe abweisen. Das war uns wirklich unangenehm“, berichtet Mitglied und Beisitzerin Margret Mostert. Der Grund: Der Tiertafel gehen die Futterspenden aus. Vor allem für Katzen haben sie in den vergangenen Monaten kaum noch etwas bekommen. Doch nicht nur an Futter mangelt es. „Im vergangenen Jahr hat unser Hauptsponsor für die Ladenmiete von jetzt auf gleich die Zahlungen eingestellt“, sagt Schatzmeisterin Sylvia Braschke. Mit Sorge blickt der Verein in die Zukunft.