Eröffnung in Neuss : Fresco Dog Foods bietet „Barf“-Produkte in Meertal

Janine Kuhlmann ist Shop-Leiterin von Fresco Dog Foods. Foto: Andreas Woitschützke

Meertal „Barf“ steht für „Bones und Raw Foods“ – Knochen und rohes Futter für Hunde und Katzen. Dieses gibt es in verschiedenen Varianten in einem neuen Geschäft in Neuss.

Hirsch, Ziege, Lamm oder sogar Kamel und Känguru – wenn man das Ladenlokal von Fresco Dog Foods auf dem Parkplatz von Edeka am Berghäuschensweg betritt, bekommt man gleich einen Eindruck von der Vielfalt, die dort für Hunde und Katzen geboten wird. Auf 150 Quadratmeter bietet Filialleiterin Janine Kuhlmann viele Produkte für eine artgerechte Fütterung an. „Barf“ heißt das Prinzip und steht für „Bones und Raw Foods“ – Knochen und rohes Futter also. Dieses gibt es als Fertigbedarf in der Dose, als Trockenfutter oder tiefgekühlt. Auch die Zusätze und Öle dieses Ernährungskonzepts stehen im Regal.

In Weiß und Türkis gehalten setzt der Fachhandel auch bei der Einrichtung auf natürliche und nachhaltige Produkte und die Nutzung vorhandener Ressourcen: „Die Regale und Ablagen sind aus alten Paletten oder Kisten selbst zusammengeschraubt und gehämmert“, berichtet die 42 Jahre alte Shop-Managerin. 100 Prozent naturbelassen sei auch das Futter aus Fleisch, Innereien oder Knochen, Obst und Gemüse. Die Zutaten werden möglichst regional ausgesucht, in der Verarbeitung wird auf den Zusatz von Füll- oder Konservierungsstoffen ebenso verzichtet, wie auf Getreide oder Fleischmehle.