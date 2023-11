Verletzte Tiere in Neuss Wildtier-Retterin als Nebenjob

Eigentlich fährt Coco Freudenberg den Tierkrankenwagen nur an zwei Tagen die Woche, an den anderen drei Tagen arbeitet sie Vollzeit. „In Wirklichkeit bin ich aber 24/7 auf Abruf. Wenn es einem Tier schlecht geht, würde ich auch um 3 Uhr morgens losfahren.“ Das wäre natürlich anstrengend und sehr fordernd. „Aber mein Freund und meine Familie unterstützen mich. Die wissen, wie ich ticke.“ Coco Freudenberg will aufklären, über Tiere in Not, aber zum Beispiel auch über Missstände in der Tierzucht. Wie lange sie den Tierkrankenwagen noch fahren will? „Ich glaube, ich will das immer machen“, so die 26-Jährige. „Ich denke, das ist meine Berufung.“