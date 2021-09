Tiefbaumanagement Neuss : Neue Erftbrücke am Kinderbauernhof

Die 1965 errichtete Erftbrücke am Kinderbauernhof muss ersetzt werden, eine Behelfsbrücke wird es nicht geben. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Innerhalb der vergangenen drei Jahre hat die Stadt zwei Erftbrücken erneuert, eine dritte ist in Arbeit. Nun tut sich in Selikum Sanierungsbedarf auf. Der Wert einer 1965 errichteten Brücke wird auf einen Euro beziffert, ein Neubau ist nötig. So geht’s weiter.