Neuss : Thywissen übergibt Amt als Verbandspräsident

Wilhelm F. Thywissen gratuliert seiner Nachfolgerin Jaana Kleinschmit von Lengefeld. Foto: OBS/OVID/Peter Himsel

Neuss Unternehmer Wilhelm F. Thywissen hat gestern sein Amt als Präsident von OVID (Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland) abgegeben. 20 Jahre lang war der Neusser das Gesicht und die Stimme des Verbandes. Seine Nachfolgerin ist Jaana Kleinschmit von Lengefeld, die bereits seit 2014 dem OVID-Präsidium angehört. Das teilte der Verband gestern mit. Thywissen, Generalbevollmächtigter der Ölmühle C. Thywissen GmbH in Neuss, übernahm 1998 das Präsidentenamt von OVID.

In seine Amtszeit fällt der Umzug des Verbandes zur Jahrtausendwende von Bonn nach Berlin. OVID war damals nach eigenen Angaben einer der ersten Fachverbände aus der Ernährungsindustrie, die diesen Schritt gingen. Schon frühzeitig erkannte Thywissen die Bedeutung von Kommunikation. Er stellte den Verband neu auf und änderte den Namen. Aus dem Verband der Ölmühlen (VDOE) wurde OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland.

"Wilhelm F. Thywissen war seiner Zeit immer einen Schritt voraus. Mit Engagement modernisierte er den Verband und lotste die traditionsreichen Ölmühlen auch durch stürmischste Zeiten stets zielsicher", erklärt die neue OVID-Präsidentin Jaana Kleinschmit von Lengefeld. Sie ist Vorstandsvorsitzende der ADM Hamburg Aktiengesellschaft.

(NGZ)