Reaktionen auf die Wahlen in Thüringen : In Neuss bilden die Parteien noch eine „Anti-AfD-Koalition“

Neuss Keine Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD): Über diese Verabredung herrscht zwischen den demokratischen Parteien im Neusser Rat nach wie vor breiter Konsens, stellt Sascha Karbowiak zufrieden fest.

Die Wahl in Thüringen wurde auch von Neussern in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert. Demonstrationen vor den Geschäftsstellen von CDU und FDP blieben aus, kritische Mails auch. Allerdings musste sich der CDU-Vorsitzende Jürgen Brautmeier am Telefon einiges anhören. Er reagierte mit einem Internetbeitrag im „blog-der-republik“, in dem er von Neuwahlen, einer „klaren Distanzierung von den eigenen Parteifreunden in Erfurt“ spricht und einen Neustart „mit neuem politischen Personal“ fordert. Sein Stellvertreter im Parteivorstand, Andreas Hamacher, schlug schnell ganz andere Töne an. Er freue sich über die Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich, jubelte Hamacher: „Er befreit Thüringen von der Linkspartei. Gut so!“ Auch Thomas Kaumanns, Stadtverordneter und Büroleiter des Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings, sprach von einem „guten Tag für Thüringen!“