Bürger-Schützen-Verein Neuss Ehrenpräsident Nickel leitet die Satzungskommission

Das Gremium ist so groß geworden, weil alle zehn Korps berücksichtigt werden sollten und man auch im Wort stand, Frauen und junge Schützen zu beteiligen. Dass Max Nelles vom Schützenlustzug „Fein Raus“ als junger Schütze dabei ist, war fast zu erwarten, hatte sein Zug mit einem Antrag an die Mitgliederversammlung, Frauen mehr Mitwirkungsmöglichkeiten zu eröffnen, die Satzungsdebatte doch erst richtig ins Rollen gebracht. Die SPD-Stadtverordnete Constanze Stroeks zu gewinnen, bot sich aus Sicht des Komitees ebenso an, weil sie schon passives Mitglied im NBSV und zudem Vorsitzende des Gleichstellungsbeirates ist. Zweite Frau ist Sandra Maria Breuer, die Vorsitzende des Landesgartenschau-Fördervereins „Grünes Herz – Bürgerpark“.