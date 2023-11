Fotograf Thomas Mayer berichtet und mahnt Landtag erinnert an Pogromnacht – Neusser übernimmt die Hauptrolle

Mit einer emotionalen Gedenkstunde, in der Thomas Mayer eine Hauptrolle einnimmt, wurde am Donnerstag (9. November) im nordrhein-westfälischen Landtag an die Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren erinnert. Überall in Deutschland, auch hierzulande, wurden damals Juden gejagt, geschlagen und ermordet, gingen Synagogen in Flammen auf. Für Landtagspräsident André Kuper war die „Nacht der Schande“ die endgültige „staatliche Abkehr von der Menschlichkeit“.