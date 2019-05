Keine Straßen, viel Abenteuer : Bei Thomas Classen lernen Neusser das Offroad-Fahren

Norf Thomas Classen aus Neuss hat vor rund fünf Jahren die „Offroad-Akademie“ gegründet. Dort gibt er Trainings für Adrenalin-Fahrten durch Sand, Schlamm und Wasser. Auch Reisen mit dem Geländewagen organisiert der 51-Jährige.

Doch mit „Kampfsau“ und Co. werden nicht etwa Feldwege in Norf unsicher gemacht. Für die Trainings geht es in den rund zwei Fahr-Stunden entfernten „Fursten Forest“ in Fürstenau – eine ehemalige Bundeswehr-Kaserne mit einem rund 400 Hektar großen Gelände. Dort hat Classen eine Halle angemietet, in der zwei Autos stehen, die sich Offroad-Neulinge für die Tour durch Sand und Matsch mieten können. Viele Teilnehmer nutzen aber auch die Gelegenheit, ihren eigenen Geländewagen einmal richtig ausfahren zu können. „Viele fahren so ein Auto, wissen aber gar nichts damit anzufangen“, sagt der ehemalige Zeitsoldat (Rang: Oberstleutnant), der zudem Maschinenbau studiert hat und einen Metallbauer-Betrieb in Norf leitet.