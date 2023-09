Thementage im Rhein-Kreis Drei Wochen rund um Qualifizierung und Weiterbildung

Die offenen Beratertage finden an den Donnerstagen (14., 21. und 28. September) in der Agentur für Arbeit Mönchengladbach (Lürriper Straße 56) und in der Agentur für Arbeit Neuss (Marienstraße 42) von jeweils 8 bis 18 Uhr statt, im Jobcenter Mönchengladbach (Fliethstraße 57), von jeweils 8 bis 12.30 Uhr und in den Jobcentern im Rhein-Kreis Neuss (Karl-Arnold-Straße 20, Neuss; Bismarckstraße 54, Dormagen; Lindenstraße 10, Grevenbroich), von jeweils 8 bis 16 Uhr.