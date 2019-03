Märchenaufführung in Neuss: Die Schöne und das Biest im TaS

Neuss Das Theater am Schlachthof zeigt eine eigene Fassung des Märchens.

Auch die moderne Version im Theater am Schlachthof (TaS), die am Sonntag Premiere hat, erzählt die Geschichte eines Mannes, der wegen seiner Hochnäsigkeit in ein Biest verzaubert wurde, nun in einem Schloss hockt, das umgeben von Rosen ist. Als der Vater von Bella sich eine abpflückt, kann er sich vor dem Biest nur retten, indem seine Tochter sich als Gefangene anbietet. Aber natürlich hat auch das TaS-Märchen ein gutes Ende.