Kindertheater in Neuss : Kinderstück auf Märchenbasis

Neuss Theater am Schlachthof zeigt „Der Froschkönig und die wilde Prinzessin“.

Die Regisseurin Monique Latour war schon immer ein großer Märchen-Fan, und als das Theater am Schlachthof (TaS) ihr die Möglichkeit bot, ihr erstes Kindertheaterstück zu inszenieren, musste sie nicht lange überlegen. Sie wusste sofort, dass es ein modernes Märchen werden soll. „Mir war wichtig, mit weniger Klischees als in Märchen üblich auszukommen, und zum Beispiel eine taffe Prinzessin zu zeigen, die sich nicht nur um ihr eigenes Aussehen sorgt“, sagt sie. „Der Froschkönig und die wilde Prinzessin“ nach einem Märchen der Brüder Grimm und von Judith Binias geschrieben hat nun als zweite Kindertheater-Produktion in dieser Spielzeit am Sonntag Premiere.