Theater am Schlachthof in Neuss Uraufführung für ein ungewöhnlich weibliches Stück

Sabine Wiegand bewegte sich auf der Bühne mit der Präsenz einer Frau, die weiß, wo sie hingehört, was ihrer Figur Änni eine einnehmende Bodenständigkeit verlieh. Mit ihrer vollen und treffsicheren Stimme beeindruckte sie mit Songs wie „Nobody Loves You Like Your Mother" (Theo Katzman). Besondere Highlights waren die Duette mit Franka von Werden, die als junge und etwas unsichere Kathi eine Rolle spielte, die sie sich selbst auf den Leib geschneidert hatte. Mit ihren Interpretation von „You Make Me Feel Like a Natural Woman“ von Carole King und dem titelgebenden Stück „Unbeschreiblich weiblich" von Nina Hagen beeindruckte sie ihr hauptsächlich aus Frauen bestehendes Publikum.