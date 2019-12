The Lords auf Abschiedstour in Neuss : „The Lords“ mit Heimspiel im Hamtorkrug

The Lords auf Abschiedstour in Neuss

Neuss Nach kaum vorstellbaren 60 Jahren Bühnenpräsenz sagt die dienstälteste Rockband Deutschlands „Fare well“.

Alles hat ein Ende, sagt der Volksmund, auch wenn sich die Rolling Stones mit diesem Gedanken einfach nicht befassen wollen. Doch selbst die „Lindenstraße‑ ist endgültig abgedreht. Die für das nationale Fernsehen manchmal bahnbrechende Soap endet im März des nächsten Jahres. Kenner der Szene sprechen von zu wenig Zuschauerinteresse. Die Mitglieder der Lords, Deutschlands dienstältester Rockband, haben den finalen Entschluss aus ganz anderen Gründen gefasst, denn eine stattliche Fangemeinde haben sie immer noch. Doch so befinden sie sich seit Mitte des Jahres auf Abschiedstournee. „Fare well! Lebt wohl!“ ist ihr Motto. Denn ein Lord sagt doch nicht einfach nur „Tschüss!“

Klaus Peter „Leo“ Lietz, Josef „Jupp“ Bauer, Philippe Seminara und – für den leider erkrankten Bernd Zamulo – Roger Schüller sind die amtierenden Herrschaften, und von denen gibt es zwei Stunden lang ununterbrochene Power im Hamtorkrug gibt. „Wir spielen das durch, wollen keinen Spannungsabfall“, sagt Leo. Der Mann weiß eben, wovon er spricht. Bemerkenswert: Vor jedem Auftritt trifft man sich – wenn auch nur kurz - in den Proberäumen zum Feinschliff. „Wir haben auch heute natürlich alle Hits auf der Liste, aber einige neu einstudierte Stücke sind auch dabei. Das kommt gut an und es hat ja auch keinen Stillstand in der Bandgeschichte gegeben.“