„The Biggest Loser“ auf Sat.1 : Neusser will im TV abspecken

Gerry (48) ist einer von 34 Bewerbern, die um einen von 18 Plätzen in der Abnehmsendung „The Biggest Loser“ kämpfen. Foto: Arya Shirazi/SAT.1

Neuss Das griechische Wort Papu ist eine liebevolle Bezeichnung für einen Opa. „Ich möchte als mental und physisch fitter Papu mit meinen Enkelkindern über die Wiese tollen“, lautet ein Wunsch des 48 Jahre alten Gerry aus Neuss.

Seine Wortwahl hat einen Grund: Die Partnerin seines Sohnes ist Griechin – und das Paar denkt mittlerweile ans Heiraten und Kinderkriegen. Doch damit Gerry tatsächlich später als gesunder „Papu“ mit seinen Enkelkindern spielen kann, muss er etwas ändern – genauer gesagt sein Gewicht, das 140 Kilogramm beträgt. Abnehmen möchte der Neusser aber nicht in den eigenen vier Wänden, sondern vor einem Millionenpublikum. Gerry ist nämlich einer von insgesamt 34 Bewerbern, die in einem sogenannten Boot-Camp auf der Insel Naxos (Griechenland) um einen von 18 Plätzen in der Abnehmsendung „The Biggest Loser“ kämpfen.

Zu sehen sind Gerry und seine Mitstreiter ab kommendem Sonntag, 5. Januar, um 16.30 Uhr in Sat.1 (dann immer sonntags um 17.30 Uhr). In drei Qualifikations-Wettbewerben müssen die Teilnehmer die Experten überzeugen. Wer sich ein T-Shirt und somit einen Platz im Camp erkämpft, sichert sich damit die Chance, in die Fußstapfen von Vorjahres-Gewinner Mario (40, Großweitzschen) zu treten: Mit einer Abnahme von 101,4 Kilo (51,71 Prozent seines Ursprungsgewichts von 196,1Kilo) errang er 2019 den Titel „The Biggest Loser“ sowie die Siegprämie von 50.000 Euro. Um das Geld geht es Gerry allerdings nicht. „Der Gewinn ist für mich nebensächlich. Ich möchte ins Camp und dann endlich Woche für Woche Gewicht verlieren.“ Er wolle endlich nicht mehr als „Herzinfarkt-Risiko auf zwei Beinen“ wahrgenommen werden.

Vor allem Nudelgerichte seien in der Vergangenheit seine Schwäche gewesen. „Ich bin eben Italiener“, sagt er lachend. Wie er sich im Camp geschlagen hat, darf der Familienvater natürlich nicht verraten. „Es war aber eine Erfahrung, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Der helle Wahnsinn.“ Eigentlich wollte er die Show am Sonntag ganz alleine schauen. „Meine Freundin hat mich dann aber dazu überredet, dass wir es zusammen gucken“, sagt der 140-Kilo-Mann, der in Reuschenberg wohnt.