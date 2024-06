Premiere im Theater am Schachthof Abrechnung an Opas Ehrentag

Bis auf den letzten Sitzplatz war die Premiere der neuen Mehr-Generationen-Komödie ,,Das Festessen" am Freitagabend im Theater am Schlachthof ausverkauft. ,,Bei dieser Produktion haben sich drei Ensembles zusammengeschlossen: Das Ensemble Herbstfalter, das Junge TAS und das TAS-Ensemble. Wir haben Profis und Anfänger zusammen auf einer Bühne stehen, das gab es so noch nicht", berichtet Dennis Prang, der die Produktion geleitet hat.