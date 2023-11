Turngemeinde Neuss „*T*hat´s ma*G*ic“: Die Rückkehr der Turn- und Sportschau

„Die vergangenen Jahre waren sehr einschneidend“, berichtet TG-Jugendwartin Birgit Sonnenberg. „Wir durften keine Großveranstaltungen durchführen.“ So fühle sich diese Turn- und Sportschau fast wie eine Premiere an. Die Rückmeldungen aus den Abteilungen seien erfreulich, so Sonnenberg, „die Schau kann starten“. Am ersten Advent soll sie die Zuschauer in eine Welt voller Magie entführen. „Die Welt, unser Leben ist magisch! Alles ist möglich!“, sagt Sonnenberg.