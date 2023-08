TG Neuss beim Schützenfest Was die Kinderbelustigung in diesem Jahr bietet

Eingeladen sind alle Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren, so wie man es von der Kinderbelustigung kennt. „Für jede erfolgreich absolvierte Station bekommen die Kinder ,Chips‘, die am Ende des Tages gegen Sachpreise eingelöst werden können“, sagt Birgit Sonnenberg, Jugendwartin der TG Neuss und Koordinatorin der Kinderbelustigung. Eine Besonderheit hat sich das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins im Jubiläumsjahr einfallen lassen: Der bisherige Frühschoppen Montagmorgen im Festzelt wurde laut Christoph Ulrich (Komitee-Mitglied) in der Vergangenheit nicht so gut angenommen. Aus diesem Grunde wird er zu einem großen Familienbiwak ausgebaut und die Kinderbelustigung der TG mit ins Boot geholt. So ist sie ab 11 Uhr am Montagmorgen (28.) von 1 bis 14 Uhr mit vor Ort.