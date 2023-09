Warntag im Rhein-Kreis Testtag für die Sirenen im Rhein-Kreis

Wenn am Donnerstag, 14. September, beim bundesweiten Warntag wieder die Alarmierung im Katastrophenfall geprobt wird, ist der Rhein-Kreis mit dabei. „Damit soll die Bevölkerung für die Bedeutung von Signalen in Notlagen wie Unwettern, Chemieunfällen oder Stromausfällen sensibilisiert werden. Zudem wird die erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Warnkonzepte, die ein Zusammenspiel aller Beteiligten erfordert, erprobt“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Um 11 Uhr werden die vorhandenen Warnsysteme ausgelöst. Nach Abschluss des Testlaufs wird es eine Entwarnung geben. Beim Warntag wird neben Sirenen, Radiodurchsagen und dem Einsatz der Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA), die auf jedem Smartphone installiert werden sollte, auch der Mobilfunkdienst „Cell Broadcast“ getestet. Dabei handelt es sich um Warnnachrichten, die direkt auf das in einer betroffenen Funkzelle eingeloggte Handy geschickt werden, also ohne vorherige Registrierung oder Angabe von personenbezogenen Daten.