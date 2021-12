Wer „auf die Piste“ will, ist in dem Stadtteil, in dem sich die gesuchte Straße befindet, definitiv nicht auf dem Holzweg. Angefutterte Weihnachtspfunde kann man an diesem Ort in der nur wenige Schritte entfernten Mehrzweckhalle wegtrainieren – in der es auch manchmal ganz schön jeck zugeht.

Zusatztipp: Hilft dieses Foto bei der Lösung?