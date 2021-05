HTC Schwarz-Weiß : Ein Discjockey mit Ballgefühl

Neuss Oliver Scheibler aus Neuss hat unterschiedliche Talente. In Coronazeiten kann er sie ausleben - und muss es auch. Über einen Mann im Spagat zwischen Tennisplatz und Tanzfläche.

PBC steht für Power-Brain-Control, also die Verbindung von Fitness mit mentaler Stärke und Ausgeglichenheit: „Tennis ist ein mentaler Sport. Die Ruhe am Ball sorgt für mehr Spaß am Spiel,“ erklärt Scheibler, der selber als Medenspieler für verschiedene Vereine in Neuss aktiv war und es in seinen besten Zeiten bis in die Verbandsliga geschafft hatte. Die Ballmaschine, die in seinen Stunden zum Einsatz kommt, kann man auch anmieten – mit oder ohne Coaching. Das Gute daran: Sie bringt ihre eigene Tasche direkt mit und ist daher flexibel einsetzbar.