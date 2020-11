Telefonaktion : Zwei starke Experten zum Thema: „Das schwache Herz“

Neuss Professor Michael Haude und Dr. Hubertus Degen standen den NGZ-Lesern für Fragen zur Verfügung.

Mit ihrer gemeinsamen Telefonaktion zum Thema „Das schwache Herz“ im Rahmen der bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung haben die NGZ, Professor Michael Haude, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Herz- und Gefäßmedizin am Rheinland-Klinikum, und Dr. Hubertus Degen, stellvertretender Direktor des Zentrums für Herz- und Gefäßmedizin, ganz offensichtlich einen Nerv getroffen. Denn die ersten Leser hatten bereits eine Woche vor der Aktion zum Hörer gegriffen. Darum war es gut, dass die beiden Experten am gestrigen Donnerstag einige Minuten früher an ihren Plätzen saßen. Natürlich reichte die angesetzte Stunde nicht, um alle Fragen zu beantworten. „Ich habe mit zwölf Leuten gesprochen“, sagte Haude. „Das ist eine sehr gute Beteiligung, wenn man für jedes Gespräch nur fünf Minuten rechnet.“ Der älteste Anrufer sei 97 Jahre alt gewesen, verriet er und fügte schmunzelnd an: „Er hatte aber eine sehr junge Stimme.“ Sein Kollege vermochte in etwas mehr als einer Stunde acht Anrufer zu beraten. „Dabei war einer mit so relevanten Beschwerden, dass ich ihm geraten habe, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen.“ Haude mahnte derweil dringend davon ab, Krankenhäuser aus Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu meiden. Er verwies auf eine Studie aus Hessen mit dem betrüblichen Ergebnis, dass 2020 mehr Menschen an einem Herzinfarkt gestorben seien als im vergangenen Jahr, „weil man sich wegen des sogenannten Teil-Lockdowns suggeriert hat, besser nicht ins Krankenhaus zu gehen. Sie haben auf die Zähne gebissen – und sind deshalb gestorben.“ Und er warnte gleichzeitig vor den Spätfolgen dieser falsch verstandenen Vorsicht: „Die Zeche dafür werden wir wohl erst in fünf Jahren zahlen.“ Sehr dezidierte Fragen kamen auch zum Thema Luftnot und deren Ursachen. Schuld daran können Herz, Lunge oder die Bronchien, aber natürlich auch das Virus sein. Wie man die Ursache ermittelt? „Nun, die Antwort ist einfach: testen“, erklärte Haude.“ Dirk Sitterle