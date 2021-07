Gastronomie in Neuss : Taxiunternehmer wird zum Eismann

Gnadental Michael Hohmann hat eine neue Berufung gesucht – und gefunden. Was hat den Neusser angetrieben hat, die Geschäftsführung eines Taxiunternehmens anzugeben und sich als Eismann auf eigene Füße zu stellen?

Das ist wie zehn Minuten Urlaub für die Menschen.“ Michael Hohmann hat in seinem Job nach eigenen Angaben nur mit freundlichen und entspannten Kunden zu tun. Der Neusser betreibt seit kurzem das „EisRad Café“ in Gnadental und hat vor dem Ladenlokal ein echtes Eis-Rad stehen: „Unsere Eismanufaktur bietet veganes Eis, Sorbet und Milcheis in wechselnden Sorten an, denn ich achte immer darauf, dass wir möglichst saisonal sind.“ Im Moment steht die Brombeere im Mittelpunkt des kalten Glücks. Aber auch Kokossplit, indische Mango oder Salz-Karamell hat Hohmann im Angebot. Er legt Wert darauf, dass das Produkt selber im Vordergrund steht und sein Eis daher nicht übermäßig süßt. Und selbstverständlich gibt es auch Kaffee. „Für den Herbst werden wir noch Waffeln und Kuchen mit auf die Karte nehmen.“ Das Café verfügt über Innen- und Außenplätze und setzt bei der Zubereitung auf natürliche Zutaten und „viel Liebe“. „Ich habe 20 Jahre lang ein Taxiunternehmen in Düsseldorf geleitet und brauchte eine Veränderung,“ erzählt der Eismann. Seit Anfang 2020 steht er mit einem Eisrad in Düsseldorf an verschiedenen Locations. Als das Ladenlokal an der Ecke Kölner Straße/Grimlinghauserbrücke frei wurde, griff der gebürtige Neusser zu und freut sich, dass er nun „zurück bei den Wurzeln“ ist. Waffeln und Kekse sind ebenfalls vegan, bei Bechern, Löffeln oder Schalen achtet er auf Wiederverwertbarkeit. Für größere Veranstaltungen kann man Michael Hohmann und sein Eisrad auch buchen. Dann packt er das 350 Kilo schwere Gefährt, alle Materialien und das leckere Eis in einen Anhänger und versorgt seine Gäste auch einmal auswärts. „Wo hat man das schon, dass man Menschen so einfach glücklich machen kann?“ , fragt Hohmann, der sich über seine neue Berufung freut. Iris Wilcke