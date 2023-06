Brauchtum in Neuss Das Reinheitsgebot für die Taufe am Eierdieb

Ein Schütze sollte am Eierdieb mit Erftwasser getauft worden sein, erst recht wenn er kein gebürtiger Neusser ist. Zwölf Mal hat der Zug um Oberleutnant Dominik Steiner schon aktiven Kameraden zu dieser entscheidenden „Weihe“ verholfen, am Fronleichnamstag wurde die „Eierdieb-Taufe“ zum 13. Mal gespendet. Schützenkönig Marc Hillen war – wie alle Schützenkönige seit 2007 – qua Amt eingeladen, war aber verhindert. Wasserscheu war sicher nicht der Grund, denn die Schützenmajestät urlaubte mit einigen Kameraden am Strand der Insel Ibiza.