Tarifstreit des öffentlichen Dienstes Neusser demonstrieren in Düsseldorf für bessere Löhne

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder haben in Düsseldorf rund 15.000 Beschäftigte deutlich mehr Geld gefordert. Auch zahlreiche Neusser haben sich am Dienstag auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht, um sich an den Demonstrationen und Warnstreiks zu beteiligen. Allein aus dem Neusser Finanzamt waren 80 Mitarbeiter angereist. Am Vormittag hatten neben Verdi und dem Beamtenbund (dbb) unter anderem auch die Polizei- und Steuer-Gewerkschaften zunächst zwei parallele Kundgebungen veranstaltet. In Demonstrationszügen ging es durch die Innenstadt bis zum Landesparlament.